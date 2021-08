La bataille des primaires est déjà bien lancée chez les écologistes. Les Journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) ont débuté jeudi 19 août à Poitiers, l'occasion pour ceux qui rêvent de l'Élysée d'essayer de convaincre les militants. À la tribune pour leur rendez-vous "carte blanche", Yannick Jadot, déjà candidat en 2017, et Eric Piolle le maire de Grenoble qui espère lui succéder. Deux candidats, et deux styles très différents.

D'un côté Yannick Jadot. Façon meeting politique comme à Bercy, il harangue, exhorte, se fâche... "Nous devons extirper les lobbies du ministère de la Santé. Un formidable vecteur de démocratie et de droits humains", scandait-il ce jeudi 19 août. Le candidat fait déjà d'Emmanuel Macron son adversaire numéro 1. "Le Président Macron, entouré d'énarques, il faudrait les envoyer dans les hôpitaux combattre la pandémie", lançait Yannick Jadot.

Les participants partagés

Chez Eric Piolle, moins d'emphase. Lui ne tente même pas d'embraser l'estrade. "Vous ne me verrez jamais faire un discours d'une heure et demi grandiloquant, je ne suis pas de ce charisme-là", confiait-il hier à la tribune. Le second candidat préfère parler de ses convictions intimes et de ses tripes. "Je tire mon énergie du contact avec les gens. Je suis engagé car voir des enfants qui n'ont pas la capacité de développer leur potentiel me tord les tripes", a-t-il déclaré.

Mais sur le fond, les deux candidats n'ont pas fait étalage de leurs différences. Et les militants encore indécis sont bien en peine de trancher. "Je suis encore plus convaincu que c'est difficile de choisir entre les deux", plaisante un participant. "Yannick a été plus convainquant ce soir qu'Eric Piolle. Et en même temps, Eric a un profil rassurant", confie un autre. Ils attendent les débats prévus en septembre pour dissiper leurs doutes.

