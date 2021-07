On en sait un peu plus sur le protocole sanitaire qui sera en vigueur dans les écoles à la rentrée prochaine, et là encore, une différence sera observée entre les enfants vaccinés et les autres.

En effet, seuls les élèves totalement vaccinés pourront rester en classe s'ils sont cas contact. Problème : à ce jour, seulement 11% des 12-17 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Les certificats de vaccination ne seront pas contrôlés au sein de l'établissement, en revanche, dès qu'un cas positif est déclaré dans une classe, c'est l'Agence régionale de Santé (ARS) qui va identifier les cas contacts et donc vérifier qu'ils sont vaccinés.

Concernant les collégiens de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination, ils feront bien leur rentrée comme les autres, toutefois, s'ils sont cas contact ils devront s'isoler et revenir dans l'établissement après avoir fait un test PCR.

Enfin, les professeurs non-vaccinés ne sont pas considérés comme cas contact. Si un élève est déclaré positif dans leur classe, ils pourront continuer à faire cours, tout en respectant les gestes barrières.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La Martinique sera reconfinée dès ce vendredi 30 juin, et ce, pour au moins trois semaines, a annoncé le préfet. Tous les déplacements au-delà de 10km autour de son domicile seront soumis à une attestation. Le couvre-feu est avancé à 19 heures.



Braquage de Chaumet - Les braqueurs présumés qui ont attaqué la bijouterie Chaumet mardi à Paris ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la France. Les suspects ont été arrêtés dans un autocar, à dix kilomètres de la frontière allemande.

Jeux Olympiques - Nouvelle médaille pour l'aviron français. Claire Bové et Laura Tarantola ont décroché l'argent lors de l'épreuve de deux de couple poids légers. La dernière médaille pour l'aviron féminin datait d'il y a 25 ans.