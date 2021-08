Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg va annoncer sa candidature

Après plusieurs mois d'hésitations, de portes entrouvertes et de faux départ, Arnaud Montebourg se lance bel et bien dans la course. L'ancien ministre de l'économie et chantre du "made in France" annoncera officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le 4 septembre.

Il y a-t-il quelque chose qui l'aurait convaincu au cours de cet été ? "Le pognon, répond un de ses conseiller. On était pas sûr d'en avoir assez, mais le problème est réglé".

L'espoir est permis, alors que la saison n'a vu aucune figure de gauche écraser ses concurrents. Mais la liste des prétendants est déjà longue, et l'espace politique d'Arnaud Montebourg semble étroit. Ses conseillers se chargent donc de torpiller ses rivaux potentiels. Anne Hidalgo ? "Un mix de François Hollande et d'Emmanuel Macron, personne n'en veut". Jean-Luc Mélenchon ? "Plus capable de rassembler".

Fin septembre, Arnaud Montebourg dévoilera son programme à Frangy-en-Bresse, là où, en 2014, il assurait qu'il allait envoyer "une bonne cuvée du redressement au président". 24h plus tard, il n'était plus ministre.