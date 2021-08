Les infos de 6h - Présidentielle 2022 : "On fait une primaire pour gagner", affirme Jadot

La Présidentielle est déjà dans toutes les têtes aux journées d'été des écologistes qui s'ouvrent ce jeudi 19 août à Poitiers. Un mois avant la primaire qui doit désigner le candidat écologiste pour la course à l'Élysée, Yannick Jadot, déjà candidat en 2017, entend bien défendre une nouvelle fois les couleurs des verts. Il critique en creux l'un de ses adversaires Eric Piolle, le maire de Grenoble qui n'hésite pas à afficher sa proximité avec les Insoumis.

"Ma candidature, c'est la garantie d'un bulletin vert à l'élection présidentielle où il n'y aurait pas de dilution de l'écologie dans d'autres forces politiques, ni dans la France Insoumise, ni dans le Parti socialiste. Pour ça, il faut peser. On ne fait pas une primaire pour se compter, on fait une primaire pour compter et gagner", a-t-il affirmé au micro de RTL.

Pour le candidat à la primaire écologique, "cette primaire est une primaire de conquête du pouvoir. Le choix pourra porter sur celui ou celle qui peut à la fois porter très haut l'écologie et rassembler très largement pour gagner", a confié Yannick Jadot.

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var - L'incendie qui ravage le massif des Maures dans le Var est devenu un drame humain. Deux personnes ont été tuées par les flammes sur la commune de Grimaud. Le danger est loin d'être écarté pour les rescapés. Les pompiers luttent toujours d'arrache-pied pour maitriser le feu qui a déjà détruit près de 7.000 hectares. Près de 10.000 touristes ont été évacués.



Justice - Selon nos informations, trois gendarmes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. En 2019, les gendarmes, qui n'étaient pas en service, avaient laissé repartir leur collègue après avoir passé l'après-midi dans un bar. Avec plus de 2,5 grammes d'alcool dans le sang, le chauffard avait ensuite percuté et tué deux retraités. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Ses collègues vont devoir expliquer ce jeudi 19 août leur passivité.

Afghanistan - Les premiers Afghans exfiltrés par la France après la prise de pouvoir des talibans sont arrivés mercredi 18 août à bord du second vol du pont aérien mis en place par l'armée française. De nouveaux vols sont prévus dans les prochains jours mais tous les candidats ne pourront pas partir. Sur les routes et dans les campements de migrants à Calais, les réfugiés qui avaient déjà quitté le pays, guettent inquiets le sort réservé à leurs proches.