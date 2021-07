Les infos de 6h - Présidentielle 2022 : Officiellement candidate, Valérie Pécresse souhaite des primaires

Le suspens n'aura pas duré très longtemps, Valérie Pécresse a officialisé ce jeudi 22 juillet sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Bien qu'elle ait quitté les Républicains en 2017, elle passera néanmoins par la case des primaires, ce que refuse pour l'instant de faire l'autre candidat déclaré à droite, Xavier Bertrand.

"Je suis candidate à la Présidence de la République pour restaurer la fierté française, a-t-elle lancé ce jeudi 22 juillet sur le plateau du journal de 20h de TF1. Ce que je crois, c'est qu'il y a une très belle équipe de France de la droite et du centre mais il faut choisir le capitaine et ce choix appartient aux Français et que le meilleur gagne."

"Il en peut pas y avoir deux candidats de la droite et du centre. Il doit y avoir un candidat unique de l'alternance. On a commencé à construire ce chemin du rassemblement et cela passe vraisemblablement par une primaire ouverte mais là encore, c'est aux Français de décider, c'est à ceux de choisir le capitaine et le projet pour la France" a-t-elle conclue.

A écouter également dans votre journal

Santé - La loi sur le passe sanitaire vient tout juste d'être votée et les Français se ruent sur les créneau de vaccination pour ne pas être privés de loisirs et de voyages. Reportage à Marseille.

Politique - Les suites de l'affaire Pegasus, le Maroc attaque en diffamation. Pour rappel, plusieurs journalistes et hommes politiques seraient espionné à travers ce logiciel, dont le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

Météo - Il va encore faire très chaud ce vendredi 23 juillet. Sur la La pointe du Raz, aucune température n'est descendue en dessous de 20 degrés, une première depuis 88 ans. Reportage à la piscine Alfred Nakache à Toulouse.