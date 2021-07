Présidentielle 2022 : qui est Philippe Juvin, médecin, maire et candidat déclaré à l'Élysée ?

Il est l'un des candidats déclarés à la primaire de la droite et du centre. Après Valérie Pécresse, Philippe Juvin s'est officiellement lancé, lundi 26 juillet, dans la course à l'Élysée, en attendant Bruno Retailleau, Michel Barnier, Laurent Wauquiez, les autres candidats potentiels de la droite à l’élection présidentielle de 2022.

Âgé de 57 ans, le chef des urgences de l’hôpital Pompidou à Paris a acquis une certaine renommée médiatique à la faveur de ses nombreuses interventions pour commenter l’épidémie de Covid-19, depuis le début de l'année 2020. Maire Les Républicains (LR) de La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, depuis 2001, Philippe Juvin a également été député européen entre 2009 et 2019.

Se présentant comme le "candidat des services publics", ce médecin propose d’engager trois chantiers s’il était élu : "une baisse d’impôts massive, un plan d’égalité des territoires -pour 1 euro versé aux villes, il faut 1 euro pour les campagnes- et le transfert de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, notamment en matière de santé et de sécurité", a-t-il déclaré au Figaro.

Proche de Nicolas Sarkozy

Dans sa jeunesse, Philippe Juvin a fait des études secondaires à Neuilly-sur-Seine où il a obtenu son baccalauréat en 1981, avant de poursuivre ses études supérieures à la faculté de médecine.

Ancien interne des hôpitaux de Paris, il est successivement devenu chef de clinique à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à Paris, chef du service des urgences de l’Hôpital Beaujon à Clichy, avant d'être nommé, en 2012, chef des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou. Il a également effectué une mission en tant que médecin militaire auprès des forces de l’OTAN en Afghanistan sur un camp militaire français.

Élu conseiller régional en Île-de-France sur la liste de Valérie Pécresse en juin dernier, Philippe Juvin est un proche de Nicolas Sarkozy pour lequel il a participé à la rédaction du programme santé lors de la présidentielle de 2007. Il a notamment soutenu l'ancien président de la République lorsque ce dernier s'est présenté la primaire de la droite et du centre en 2016.

Depuis le début de la crise sanitaire, Philippe Juvin s'est montré très critique quant à la gestion de la crise par le gouvernement. Conjuguant ses activités professionnelles et de nombreux passages sur les chaînes d'information, il a publié un livre, Je ne tromperai jamais leur confiance, dans lequel il estime que la gestion de la crise du coronavirus a abîmé la confiance des Français.