Afghanistan : Emmanuel Macron répond à la polémique sur les "flux migratoires"

Lundi 16 août, le Président de la République Emmanuel Macron s'était exprimé sur la situation en Afghanistan. Affirmant sa volonté de protéger l'Hexagone de "flux migratoires irréguliers" venus d'un pays "déstabilisé", une partie de la gauche lui avait reproché un manque de solidarité envers les réfugiés.

Il a donc pris la parole depuis Bormes-les-Mimosas mardi 17 août à ce propos. "Je me suis adressé hier solennellement aux françaises et aux français. J'ai répondu méthodiquement à chacun des points. J'invite chacun à prendre la peine d'écouter en intégralité les 11 minutes de déclaration que j'ai faites. Ils gagneront beaucoup de temps. Je ne vais pas faire de commentaires sur des commentaires basés sur des dépêches tronquées. Je pense qu'on gagnera tous beaucoup d'énergie et de temps à ce que tous ceux qui passent leur journée à commenter passent 11 minutes de leur temps pour écouter ce que j'ai dit." a expliqué le Chef de l'État sur BFM TV.

Au cours de son allocation, Emmanuel Macron avait estimé de "notre devoir" et "notre dignité de protéger ceux qui nous aident : interprètent, chauffeurs, cuisiniers, et tant d'autres". Indiquant tout de même que "800 personnes", des ressortissants afghans, étaient déjà sur le sol français.