Présidentielle 2022 : qu'est-ce que l'ISF Climatique proposé par Eric Piolle ?

La campagne des écologistes est lancée. Leurs journées d'été débutent ce jeudi 19 août à Poitiers, lors desquelles le maire de Grenoble Eric Piolle sera présent. Parmi les mesures phares proposées par le candidat à la primaire des Verts : la création d'un ISF Climatique pour taxer les plus pollueurs des particuliers.

D'après Eric Piolle, cet ISF Climatique est basé sur un rapport Oxfam, qui montre que les 50% les moins favorisés des Français émettaient quatre fois moins de gaz à effet de serre que les 10% les plus riches. "Cet ISF a été construit et proposé par Greenpeace. La réduction des émissions à effet de serre passe par la réduction des inégalités sociales et c'est là que nous devons agir", assure le maire EELV de Grenoble.

Cette mesure touchera donc les personnes les plus riches qui représentent "une ressource de 8 milliards d'euros", précise Eric Piolle. Par le biais de cet ISF, le candidat à la primaire des écologistes prévoit donc "d'augmenter drastiquement l'impôt sur les revenus les plus hauts", avait-il déclaré dans le Dauphiné Libéré. Une mesure qui lui permettra d'atteindre son objectif : la neutralité carbone dès 2045.