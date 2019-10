publié le 14/10/2019 à 07:36

Les urgences de Bonifacio accueillent à partir de cette semaine un nouveau médecin. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre condamné en appel l'an dernier pour fraude fiscal, rejoint le centre hospitalier avec l'accord du procureur de la République. Il portera un bracelet électronique.



Manifestement, cette arrivée est plutôt perçue d'un bon œil dans cette zone qui a cruellement besoin de médecins. "Vous savez que dans la ruralité, on a des difficultés à trouver des médecins, explique le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. On a la chance d'avoir quelqu'un qui vit sur le territoire bonifacien. On a un besoin fort."

"Cette personne n'a pas été condamnée pour une carence en matière de médecine, ajoute le premier édile. Cela ne me regarde pas, la justice est passée. Nous aujourd'hui, on a besoin d'un médecin à l'hôpital. Donc s'il est compétent, et il a été jugé compétent, alors il est le bienvenu à l'hôpital de Bonifacio."

