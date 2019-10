publié le 14/10/2019 à 06:15

Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la petite Maëlys . Karine, l'ex-compagne de Nordahl Lelandais, s'interroge sur le fait de savoir pourquoi les gendarmes ne l'ont pas écouté concernant les menaces de son ancien compagnon après leur rupture et porte plainte contre eux.

Cette femme estime que le meurtre de la petite Maëlys aurait pu être évité : "Si la gendarmerie avait fait son travail, m'avait écouté, il aurait été mis en examen et ça l'aurait mis en difficulté au lieu de se sentir tout puissant et d'aller jusqu'à ce q'il est allé faire à la petite Maëlys derrière. On aurait pu éviter cela, c'est certain. Je vais porter plainte. On va voir quatre fois une gendarmerie et non il n'y a rien. C'est inadmissible ".

Elle ajoute qu'elle "avait envie de vomir" au moment où elle a appris le drame. "Il me dégoûte, c'est le diable. J'ai fais quatre mois de choc émotionnels . Je ne mangeais plus, je ne sortais plus. Il fallait que je parle à Maëlys dans ma tête tous les jours". Elle affirme également que "considérer qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter cela, c'est très difficile. Je lui aurai offert ma vie moi. En regardant ses photos, j'ai juste envie de lui dire que je suis désolé. J'aurai voulu faire mieux que ça pour elle".

