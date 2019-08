Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Rentrée scolaire - 95% des communes sont revenues à la semaine de 4 jours mais certains continuent d'appliquer la semaine de 4 jours et demi. C'est le cas par exemple à Beaumont-le-Roger dans l'Eure.

Grève des urgences - D'après le collectif Inter Urgences, 217 services sur 520 sont en grève en France. C'est deux fois plus qu'au mois de juin. Les 70 milliards d'euros débloqués par l'État ne suffisent pas selon les syndicats.

G7 à Biarritz - Emmanuel Macron défend son activité sur tous les dossiers chauds du sommet. Le Président voit une note d'espoir dans le dossier iranien , France et États-Unis ont trouvé un début de terrain d'entente sur les GAFA et une aide d'urgence pour l' Amazonie a été débloquée, elle vient d'être rejetée par Jair Bolsonaro.

Maître Yves Crespin, partie civile dans ce dossier pour des associations de défense des enfants, le voit comme "un criminel éminemment dangereux à caractère sexuel" . "Il poursuivait très certainement le but d'agresser sexuellement une petite fille comme il l'avait fait de manière moins violente avec ses petites cousines auparavant", indique-t-il. "Les experts psychiatres ont relevé son caractère criminogène extrêmement dangereux", ajoute-t-il.

Depuis l'arrestation de l'ancien maître-chien, les parents de Maëlys sont persuadés qu'il a enlevé leur fille pour la violer et ce malgré les délégations de l'intéressé. Les déclarations au juge d'un ancien co-détenu de Nordahl Lelandais qui affirme que celui-ci lui aurait confirmé le viol de la fillette accréditent un peu plus la thèse de l'agression sexuelle. Il n'y a pas de preuves matérielles car le corps de la fillette était trop dégradé, après des mois passés dans la nature.

article

7798231606

Les infos de 5h - Nordahl Lelandais : deux ans après l'affaire Maëlys, où en est-on ?

Les infos de 5h - Nordahl Lelandais : deux ans après l'affaire Maëlys, où en est-on ?

Deux ans après la disparition de la petite Maëlys, l'instruction touche bientôt à sa fin et la thèse du crime sexuel semble de plus en plus être accréditée.

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-5h-nordahl-lelandais-deux-ans-apres-l-affaire-maelys-ou-en-est-on-7798231606

https://cdn-media.rtl.fr/cache/ZlSJ41lagfVRtt5wcWTwHQ/330v220-2/online/image/2019/0827/7798231612_une-pancarte-reclame-la-justice-pour-maelys-alors-que-la-reconstitution-de-la-nuit-du-drame-se-deroule-le-24-septembre-2018.jpg