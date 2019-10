Débat sur l'immigration : Marine le Pen parle de "submersion" et veut un référendum

publié le 08/10/2019 à 06:30

Des quotas pour faire face à l'immigration, l'idée n'est pas nouvelle, mais elle est remise sur la table par le Premier ministre. "Il faut réviser nos logiciels" a martelé Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale ce lundi 7 octobre, en préambule du débat sur l'immigration. Chaque voix a pu s'exprimer, y compris les plus sceptiques. Et à la tribune, Marine le Pen n'a pas mâché ses mots et a réclamé un référendum.

"Que de temps perdu alors que notre pays vit une véritable submersion, a déclaré la présidente du Rassemblement national (RN). Oui, une submersion, j'ose le terme, car il décrit la réalité de flux ininterrompus qui déferlent sur nos villes, nos bourgs, et maintenant (...) jusqu'au moindre village."

"Je n'ai, Monsieur le Premier ministre, aucune confiance en vous, a encore ajouté Marine le Pen. Ayez le courage, plutôt que d'organiser un petit débat sans vote, d'organiser enfin un grand référendum."

À écouter également dans ce journal

Attaque à la préfecture - Cinq jours après la tuerie à la Préfecture de police de Paris, les victimes recevront ce mardi 8 octobre la Légion d'honneur à titre posthume. L'enquête se concentre désormais autour d'une clef USB qui contenait des informations sensibles.

Décès d'Eugène Saccomano - Voix du football à la radio, Eugène Saccomano est mort ce lundi 7 octobre à l'âge de 83 ans. Eugène Saccomano intervenait notamment dans l'émission culte "On refait le match". Un concept qu'il avait inventé en France.

Médecine - Un laboratoire grenoblois est parvenu à faire de nouveau marcher un patient tétraplégique grâce à un exosquelette piloté par le cerveau. Il suffit que Thibault, ce patient, pense à un mouvement pour que s'animent les bras et les jambes de son exosquelette.