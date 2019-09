et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/09/2019 à 08:37

En organisant un débat à l'Assemblée nationale sur l'immigration, "Emmanuel Macron a des visées électoralistes", estime Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national dénonce au micro de RTL le manque de "conviction de fond", chez le président de la République. "Ça fait plus de deux ans qu'il est au pouvoir et je ne l'ai pas entendu parler d'immigration, je ne l'ai pas entendu dire que cela posait un problème", ajoute-t-elle.

"Il n’y a pas de grande sincérité et très probablement ça ne débouchera sur rien de majeur", tacle Marine Le Pen qui propose la fin du regroupement familial et du droit du sol. La députée du Nord estime que les Français ont eu "une prise de conscience" sur "tous les sujets "pris en main et imposés dans le débat politique" par le Rassemblement national.

Et de poursuivre : "Je crois, très certainement que les Français sont en train de prendre conscience qu'il faut radicalement changer de direction aujourd'hui".