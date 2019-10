publié le 07/10/2019 à 18:18

"Il y a bien eu dysfonctionnement d'État" dans le signalement du tueur de la préfecture de police à Paris. C'est ce qu'a reconnu le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, évoquant des failles dans le suivi de l'assaillant qui avait montré des signes de radicalisation dès 2015, en défendant les terroristes qui s'en étaient pris à Charlie Hebdo. L'agent administratif travaillait, on le sait, à la direction du Renseignement de la préfecture de police (DRPP), il avait donc accès à des informations sensibles.

On ne sait pas encore avec précision lesquelles, c'est une des questions auxquelles l’enquête judiciaire doit répondre. Pour cela il y a un élément clé, l'exploitation de l'ordinateur de Mickaël Harpon.

Après 16 années passées à la DRPP et une habilitation secret défense, on peut imaginer aisément que cet informaticien avait accès à différentes informations confidentielles comme par exemple les dossiers en cours, le nom des personnes suivies, les moyens utilisés ou encore les coordonnées des policiers qui travaillent sur ces enquêtes.

Laurent Nuñez a expliqué qu'on ne connaissait pas encore la nature des informations auxquelles il avait accès, tout en écartant "à ce stade" l'hypothèse d'une cellule jihadiste alimentée par Mickaël Harpon. Le tueur était habilité secret défense, c'est le service national des enquêtes administratives qui s'occupe de les délivrer. Des enquêteurs qui vont retracer le parcours, les voyages, la téléphonie, les relations du fonctionnaire qui a sollicité l'habilitation, mais pas seulement.

Mickaël Harpon devait faire renouveler son habilitation secret défense en 2020

Ils peuvent s'intéresser à son conjoint, à ses enfants, prendre par exemple tout ce beau monde en filature. Au moindre doute, l’habilitation est refusée sans même que l'agent n'ait à savoir pourquoi. La première habilitation dure 5 ans, elle doit ensuite être renouvelée tous les 7 ans. Concernant Mickaël Harpon, il était bien dans les règles et devait faire renouveler la sienne en 2020.

