publié le 07/10/2019 à 20:02

Un peu plus de sept ans après Thierry Roland, décédé le 16 juin 2012 à l'âge de 74 ans, c'est une autre immense voix du paysage footballistique français disparaît. Eugène Saccomano s'est éteint à l'âge de 83 ans le lundi 7 octobre des suites d'une longue maladie.

Le natif de Marseille est entré dans la légende du commentaire sportif en quelques 50 ans de radio, à Europe 1 (1960-2001) puis RTL -2001-2012), mais aussi de télévision avec la diffusion de son émission On refait le match et ses célèbres lancements, de "Oooooon refait le match" à "On refait le matchhhh".

Sa façon de commenter les rencontres, et plus particulièrement les buts, à la mode brésilienne, en roulant les r, en répétant plusieurs fois le nom du buteur, en montant dans les aigus ou en étirant les mots, a séduit plusieurs générations. Écoutez ou réécoutez son style inimitable à travers six extraits de son passage à RTL.

Souvent imité, parfois caricaturé, Eugène Saccomano était aussi fou d'écriture. En 1968, à 32 ans, il avait publié Bandits à Marseille adapté au cinéma avec succès par Jacques Deray dans Borsalino, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Il avait également consacré des ouvrages à Céline et Giono.