Décès de Eugène Saccomano : l'émission "On refait le match" de ses 65 ans

publié le 07/10/2019 à 20:58

"Ooooon refait le match, on refait le matchhhh". C'est en ouvrant de la sorte, sur un ton immédiatement reconnaissable, l'émission hebdomadaire éponyme qu'il a créé et présenté de 2001 à 2012 que Eugène Saccomano est un peu plus entré dans la légende du commentaire sportif, repoussant par la même occasion une retraite qui aurait eu, selon lui, des allures de "petite mort".

Sept ans après s'être définitivement éloigné des micros et des caméras, le natif de Marseille s'est éteint à l'âge de 83 ans. RTL lui rend hommage en vous proposant de réécouter l'émission On refait le match du 24 septembre 2001, peu après son arrivée au 22, rue Bayard à Paris, et surtout au lendemain de ses 65 ans. Anniversaire fêté comme il se doit en direct sur RTL.

Autour de l'animateur étaient présents ce soir-là : Patrick Lafayette (L'Équipe), Gilles Verdez (Le Parisien), Philippe Doucet (Canal+), Olivier Rey (But), Dominique Grimault (Réservoir sport). Au sommaire, Nantes est-il déjà condamné à la division 2 ? Ronaldinho est-il la star annoncée ? Est-ce que Lyon est victime du turn-over de son entraîneur ? Lille et Auxerre peuvent-ils être champion ?