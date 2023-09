La tribune a été signée par 35 parlementaires... dont certains sont issus des rangs de la majorité présidentielle. Et ce, alors même que le gouvernement semble tenté par un compromis avec la droite pour le projet de loi sur l'immigration.

Régularisation des personnes sans papiers travaillant dans les métiers en tensions, permis de travail pour les demandeurs d'asile, accélération du renouvellement des demandes de titres de séjour... Préparé de longue date, ce texte se veut une façon de sortir des polémiques.

C'est en tout cas ce qu'explique le député Modem Erwan Balanant, de la 8ᵉ circonscription du Finistère, au micro de RTL. "Ce sont des sujets importants où le bon sens, le respect de nos valeurs républicaines, démocratiques, humanistes, économiques et sociales est nécessaire. Je crois que c'est comme cela que l'on y arrivera."

À gauche, on insiste : pas question, pourtant, de tendre la main au gouvernement. Mais, plutôt, de montrer qu'il existe un socle de mesures sur lequel il est possible d'avancer. "Tant que vous n'avez pas pris la parole pour dire : 'Régularisons', vous vous dites peut-être que l'ensemble de la population pense le contraire. À partir du moment où nous sommes quelques-uns et quelques-unes à le dire, dans tous les groupes, j'espère que ça va pouvoir enfin faire bouger les lignes", résume le député écologiste de Paris, Julien Bayou.

L'exécutif a été prévenu de cette initiative. Il sera néanmoins peut-être surpris par le moment choisi et le nombre de signataires, prévient un parlementaire macroniste pas peu fier de son coup politique.

À écouter également dans ce journal

Marseille - Les violences liées au narcobanditisme sont montées d'un cran à Marseille où une femme de 24 ans se retrouve en état de mort cérébrale après avoir été touchée chez elle par une rafale tirée à l'aveugle.

Séisme au Maroc - La cheffe de la diplomatie française s'est attachée étouffer la polémique naissante sur les raisons pour lesquelles le Maroc, actuellement en froid avec Paris, n'a pas saisi la proposition d'aide de la France après le séisme dévastateur survenu ce week-end, dont le bilan provisoire est de près de 2.900 morts.

Football - Après une saison de cauchemar entre blessures et affaires extra-sportives, les rêves de rebond de Paul Pogba sont brisés par un soupçon de dopage à la testostérone pour lequel l'Agence italienne antidopage (Nado) l'a provisoirement suspendu lundi.