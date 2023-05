Immigration : Gérald Darmanin prêt à "travailler" avec Les Républicains ?

La réponse du gouvernement. Il y a tout juste une semaine, dans le Journal du Dimanche, Les Républicains formulaient des propositions pour lutter contre l'immigration. Gérald Darmanin, dans Le Parisien, et Élisabeth Borne, chez nos confrères de Radio J, ont réagi aux vœux du camp LR.

Le ministre de l'Intérieur a tendu la main aux Républicains. Dans cet entretien au quotidien, l'actuel locataire de la place Beauvau est revenu sur les différentes propositions du parti de droite. Gérard Darmanin en a validé plusieurs d'entre elles : conditionnement des visas, mise en place de laissez-passer consulaires. Le ministre de l'Intérieur est aussi favorable à une discussion pour durcir les règles autour des mineurs non accompagnés.

L'actuel membre du gouvernement se dit même prêt à modifier l'accès à certaines prestations sociales et à un vote annuel sur les quotas pour l'immigration de travail. Ce dernier élément est réclamé depuis longtemps par le camp LR. "Travaillons ensemble", répond Gérald Darmanin.

Mais un désaccord sur un point important

En revanche, le ministre de l'Intérieur ne veut pas réformer la Constitution pour déroger à certaines règles européennes sur l'immigration. Cette proposition phare avait été formulée par Éric Ciotti la semaine dernière. La Première ministre a aussi repoussé cette idée dans un entretien à Radio J.

"Je pense qu'il y a des difficultés que peuvent vivre les Français qui attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans", explique Élisabeth Borne. "Si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit bâtir les bonnes réponses", a répondu la cheffe du gouvernement.

Ce dimanche 28 mai, la Première ministre est aussi revenue sur la mort dans le Nord de trois policiers, victimes d'un chauffeur testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Élisabeth Borne a annoncé que les sanctions seraient "sans doute renforcées" au mois de juillet. La cheffe du gouvernement organisera une réunion interministérielle sur la sécurité routière au début de l'été.

