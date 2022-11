Immigration : derrière les fantasmes, les chiffres

Après avoir présenté mercredi 2 novembre les grandes lignes du projet de loi immigration, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a défendu une "immigration pragmatique". En France, les étrangers représentent 5,1 millions de personnes sur 67 millions d'habitants. Parmi ces étrangers, 4,3 millions ne sont pas nés en France et 800.000 y sont nés avec une nationalité étrangère. Ils ne sont pas à confondre avec les immigrés qui sont devenus Français mais qui sont encore considérés comme immigrés.

Selon l'Insee, la population étrangère augmente en France. Elle représentait 7,7 % de la population en 2021, contre 5,9 % en 2010 et 6,5 % en 1975. Dans les années 1970, la France avait besoin de main d'œuvre et a fait venir majoritairement des hommes de ses anciennes colonies. Désormais, l'immigration est plus familiale, et des femmes étrangères arrivent en majorité en France.

Le premier motif d'arrivée légale en France sont les études. Vient ensuite le motif du regroupement familial, puis les raisons humanitaires et économiques. En 2021, 270.000 titres de séjour pour immigration légale ont été délivrés. Dans le cadre du regroupement familial, un étranger qui vit en France de façon régulière peut faire venir sa famille, sous certaines conditions.

L'immigration illégale difficile à chiffrer

Il doit habiter en France depuis un an et demi, doit avoir des revenus suffisants pour faire vivre sa famille, ainsi qu'un logement. L'époux ou l'épouse qui veut le rejoindre doit être majeur et cela ne fonctionne pas pour les familles polygames. Enfin, une personne considérée dangereuse par le pays ne peut pas venir.

De son côté, l'immigration illégale est plus compliquée à chiffrer, même si Gérald Darmanin estime que 600.000 à 700.000 personnes sont sur le territoire de manière illégale. Des chercheurs considèrent ces chiffres comme probables, en regardant le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est accordée aux sans-papiers.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré, mercredi 2 novembre, que le gouvernement voulait mieux suivre les personnes à expulser, qui sont visées par une OQTF (obligation de quitter le territoire français). Au premier semestre 2021, 62.000 ont été prononcées, avec un taux d'exécution faible, de 5 %.

