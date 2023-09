Le président de la République française Emmanuel Macron et le roi du Maroc, Mohammed VI.

Les infos de 12h30 - Séisme au Maroc : pourquoi la France n'est plus un pays ami ?

Les infos de 12h30 - Séisme au Maroc : pourquoi la France n'est plus un pays ami ?

Toujours pas de feu vert pour la France. Après le séisme meurtrier qui a ébranlé le Maroc, Paris a rapidement proposé son aide pour venir épauler les secouristes marocains. Mais, ce lundi 11 septembre, Rabat n'a toujours pas accepté cette main tenue. Dans le même temps, les autorités marocaines ont autorisé quatre pays à apporter leur aide. L'illustration d'une fracture entre les deux pays ?

La France reste un pays partenaire du Maroc. Les deux pays sont historiquement liés. La communauté française y est importante. Les binationaux sont aussi très nombreux. Mais il est vrai que depuis 2021, les relations entre Paris et Rabat se sont tendues.

Il y a d'abord la question migratoire. Il y a la question de la délivrance des visas. Plus récemment, il y a aussi le rapprochement de Paris avec Alger et le voyage d'Emmanuel Macron sur place. Tout cela a crispé le Maroc, dont les relations avec l'Algérie sont historiquement conflictuelles. Alors, au moment d'appeler à l'aide, le Maroc le fait donc plus volontiers avec l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar ou les Émirats arabes unis. Des pays avec lesquels le Maroc a une relation privilégiée. Par ailleurs, ces pays ont aussi un savoir-faire qui va permettre à faire face à cette situation d'urgence que connaît le Maroc.

Entre Madrid et Rabat, cela n'a pas été toujours l'entente cordiale. Là aussi sur des questions migratoires : ils ne sont séparés que par le détroit de Gibraltar. L'Espagne dispose encore d'enclaves sur le territoire marocain. Cela a créé des différends. Au début de l'année 2023, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a normalisé cette relation, en donnant des gages. Notamment en soutenant la revendication marocaine concernant le Sahara occidental. Un sujet qui oppose l'Algérie et le Maroc depuis des décennies. Si l'on additionne l'ensemble de ces éléments, cela explique en partie la décision marocaine.

À écouter également dans ce journal