Immigration : 68% des Français sont favorables au projet de l'exécutif

Les Français, soucieux de la question de l'immigration. C'est ce que révèle notre dernier sondage RTL, réalisé avec BVA Opinion entre le 24 et le 25 mai : plus de 2 Français sur 3 (69%) se disent préoccupés par l'immigration.

Ainsi, nombre de sondés portent un grand intérêt à la politique migratoire. Parmi eux, 68% sont favorables aux mesures du projet de loi de l'exécutif, telle que la régularisation des travailleurs sans-papiers exerçant des métiers en tension. Un projet que soutiennent également les sympathisants LR à hauteur de 65%, alors que le parti y est opposé.

Les politiques restrictives en matière d'accueil des immigrés séduisent une grande part des personnes consultées. Jusqu'à 90% de Français sont favorables au fait de faciliter les expulsions de personnes étrangères condamnées pour des crimes ou délits, 63% souhaitent que l'on déroge au droit européen dans ce domaine et 66% sont favorables au durcissement des conditions du regroupement familial.

De nombreux sondés sont favorables à une plus grande régulation de l'immigration en France. Crédit : BVA Group

Par ailleurs, si l'immigration est un sujet de premier plan pour une majorité de sympathisants LR, qui l'évoquent davantage (46%) et d'extrême droite (84% chez Reconquête et 53% dans les rangs du Rassemblement national), cette préoccupation est jugée moins importante que le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité.

