et Léa Stassinet

publié le 17/08/2019 à 18:28

Toujours aucune nouvelle de Simon Gauthier, disparu depuis 9 jours alors qu'il effectuait une randonnée en solitaire dans une zone escarpée du sud de Naples, en Italie. Le Français avait réussi à joindre les secours le 9 août dernier, expliquant être tombé d'une falaise et avoir les deux jambes cassées. Depuis, plus rien.

"Les recherches ont repris ce samedi matin à 6h et de nouvelles équipes de secours alpin doivent arriver", a déclaré un responsable des forces de l'ordre. "Nous attendons aussi dans la journée de nouvelles données pour essayer de resserrer la zone de recherches, qui est très vaste", a-t-il ajouté. Faute de données fiables sur la localisation de son téléphone, qui ne répond plus, la zone de recherches, s'étend pour l'instant sur 140 km2 et déborde en Calabre.

"Il y a très peu d'antennes dans cette région inhabitée pouvant permettre une localisation précise de l'appel passé", a expliqué le responsable des forces de l'ordre. Sur les réseaux sociaux, une amie du jeune homme présente sur place a annoncé que les enquêteurs avaient maintenant "la certitude" que le randonneur était parti avec des réserves de vivres et de l'eau qui pourraient lui permettre de survivre "plus de 15 jours".

