publié le 18/08/2019 à 16:30

L'annonce a été faite sur le compte Twitter officiel du 10 Downing Street : le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre prochain. Le premier ministre Boris Johnson a ordonné pour cette date l'abrogation de la loi britannique qui a permis au Royaume-Uni d'adhérer à l'Union européenne (European Communities Act 1972, ndlr). L’adhésion devrait donc devenir caduque à compter de cette date.

Dans un communiqué publié sur le site du premier ministre britannique, on peut lire une déclaration de son secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne, Steve Barclay : "Nous quittons l'UE comme promis le 31 octobre, quelles que soient les circonstances."

Dans une lettre publiée plus tôt ce dimanche 18 août, plus de 100 parlementaires appelaient Boris Johnson à convoquer immédiatement le Parlement, actuellement en vacances, pour débattre encore du Brexit. Les signataires de la lettre sont des adversaires du Brexit, qu'ils veulent bloquer.

Boris Johnson devrait se rendre la semaine prochaine à Paris et à Berlin pour rencontrer Emmanuel Macron et Angela Merkel, afin de discuter du Brexit avant le G7, a appris l'AFP samedi 17 août, via des sources diplomatiques.

