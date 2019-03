Remaniement : qui est Amélie de Montchalin, qui remplace Nathalie Loiseau ?

publié le 31/03/2019 à 21:44

Le nouveau gouvernement a été dévoilé, ce dimanche 31 mars. Après les démissions successives de Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi il y a seulement quelques jours, les sièges ont rapidement été remplacés.



Amélie de Montchalin succède à l'ancienne ministre Nathalie Loiseau, mais en qualité de secrétaire d'État. Elle a été nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (Jean-Yves Le Drian), chargée des affaires européennes.



Âgée de 33 ans, la jeune femme occupait les postes de députée de la 6e circonscription de l'Essonne et de vice-présidente du groupe LaREM, aux côtés de Gilles Le Gendre, quand elle a été intégrée au gouvernement.

L'économiste se rapproche d'abord de l'UMP, devenue Les Républicains, où elle exerce une activité de conseil, avant de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron en 2016. Séduite par l'aspect "start-up" du mouvement, elle est élue députée de l'Essonne. Au début du mandat d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, elle devient coordinatrice du groupe LaREM pour la Commission des finances.

Présentée comme une des figures montantes de la majorité, elle surpasse les autres députés dans les classements : talentueuse selon Le Monde, dotée d'une "grande maîtrise des sujets financiers" pour 20 Minutes, elle est la 7e députée la plus active du gouvernement d'après Capital.



Sibeth Ndiaye et Cédric O sont les deux autres nouveaux membres du gouvernement d'Édouard Philippe.