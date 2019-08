publié le 19/08/2019 à 01:24

Une détermination sans failles. Partisan du Brexit depuis le début, Boris Johnson a ordonné que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre prochain et ce, qu'il ait réussi ou non à renégocier l'accord conclu entre l'ancienne Première ministre Theresa May et Bruxelles. Toutefois, le Sunday Times souligne que le nouveau Premier ministre britannique souhaiterait renégocier l'accord avec les dirigeants européens.

Le dossier rapporté par le quotidien anglais indique que quitter l'Union Européenne sans un accord pourrait conduire le Royaume-Uni à de nombreuses complications. Sur le plan économiques tout d'abord où "les produits frais deviennent moins disponibles et les prix augmentent" et où le secteur du carburant serait particulièrement touché avec "2 000 emplois perdus si le gouvernement fixe à 0% les droits d'importation sur l'essence, entraînant la fermeture éventuelle de deux raffineries de pétrole".

Mais cet accord négocié avec Bruxelles ne s'arrête pas là puisque dans le domaine de la santé, "les patients britanniques doivent attendre plus longtemps pour les médicaments, y compris l'insuline et les vaccins antigrippaux" et sur le plan international, "les passagers britanniques subiront des retards dans les aéroports de l'Union européenne, Eurotunnel et Dover".

Un véritable casse-tête pour Boris Johnson qui s'apprêté à rencontrer Angela Merkel à Berlin ce mercredi 21 août avant de se rendre à Paris le lendemain pour évoquer le sujet avec Emmanuel Macron et espérer parvenir à remplacer l'accord négocié par Theresa May.