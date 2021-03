publié le 18/03/2021 à 06:05

L'Elysée change de ton et réfléchit. Emmanuel Macron s'est rendu dans un hôpital à Poissy dans les Yvelines mercredi 17 mars. Lors de sa visite, le président de la République a déclaré face aux élus locaux : "ça va taper dur jusqu'à la mi-avril".

Le chef de l'Etat cherche encore par tous les moyens pour éviter de boucler les zones en alerte maximale. Hier, dans un hôpital, il a pourtant été confronté à l'usure et à l'inquiétude des soignants. "On n'a pas envie de revivre ça et de voir maintenant des patients un peu plus jeunes dans un état grave, c'est inquiétant", a déclaré un membre du personnel soignant de l'hôpital. Emmanuel Macron a répondu "qu'en ce moment il y a une accélération très forte, qu'on continuera à prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées et territorialisées".

Quelle solution envisage le gouvernement pour lutter contre l'épidémie ? Un confinement sept jours sur sept serait ravageur pour l'économie. Le chef de l'Etat juge aussi que le confinement le week-end n'est pas forcément efficace pour l'Ile-de-France et la peur du refus de la population est aussi prise en compte. Très tard hier soir, les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron, ont juré qu'il n'avait pas encore pris sa décision.

À écouter également dans ce journal

Epidémie : Ce jeudi 18 mars à 18 heures, le Premier ministre Jean Castex prendra la parole pour annoncer les nouvelles restrictions en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.

Coronavirus : Sur le plan national, la situation épidémique s'aggrave avec 38.000 contaminations mercredi 17 mars.

Vaccination : La vaccination avec AstraZeneca va-t-elle reprendre ? L'Agence européenne du médicament doit rendre son verdict ce jeudi 18 mars. De son côté l'OMS appelle à poursuivre les injections de ce vaccin.