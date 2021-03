publié le 17/03/2021 à 18:39

Emmanuel Macron a rendu visite aux soignants de l'hôpital de Poissy dans les Yvelines ce mercredi 17 mars. Une rencontre avec le personnel qui a eu lieu avant un échange avec des élus de la région Île-de-France. Ça ressemble à la bande-annonce d'un feuilleton qui ne se termine pas bien, car l'ambiance est très lourde dans cet hôpital où seuls 4 lits sur 20 sont disponibles en réanimation.

Et les soignants n'ont rien caché au président. "Les malades continuent à arriver, ils sont un peu plus jeunes, ils sont graves", a raconté l'un d'entre eux. "Il y a un an, c'était la masse critique, on n'a pas envie de vivre ça", a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a promis des mesures pragmatiques et proportionnées, et elles seront annoncées jeudi à 18h lors de la conférence de presse hebdomadaire sur l'épidémie. Plusieurs ministres parlent d'un confinement le week-end a minima en Île-de-France, mais le confinement total n'est pas écarté. Un tour de vis devrait intervenir également dans les Hauts-de-France.

Une seule certitude, Emmanuel Macron ne souhaite pas fermer les écoles. Il doit avoir une dernière réunion avec les élus des régions pour affiner les derniers choix.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'Union européenne devrait mettre en place un pass sanitaire pour les déplacements entre pays, notamment pour l'été.

Coronavirus - En Seine-Saint-Denis, où le taux d'incidence est le plus haut en France, on s'attend à un confinement total. Et certains assument de ne pas respecter un éventuel confinement.



Société - Les chauffeurs VTC Uber pourraient bientôt être considérés comme salariés, selon une décision de la Cour de cassation.