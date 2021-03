publié le 17/03/2021 à 14:13

Le gouvernement laissait entendre depuis plusieurs jours que de nouvelles restrictions allaient être prises dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, et le porte-parole Gabriel Attal vient de le confirmer ce mercredi : "de nouvelles décisions" vont être annoncées jeudi 18 mars à 18 heures lors d'une Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran.

Ces mesures supplémentaires visent à freiner l'épidémie de coronavirus, présente en France depuis maintenant plus d'un an. Elles concerneront l'Île-de-France et les Hauts-de-France, deux régions particulièrement touchées par la Covid-19 et où les services de réanimation sont au bord de la rupture, et entreront en vigueur "dès ce week-end". "Avec les variants, c'est une nouvelle épidémie qui a débuté", a lancé gravement le porte-parole du gouvernement sur BFMTV ce mercredi. Gabriel Attal a confirmé que "la stratégie locale est la bonne".



D'ici là, "des concertations seront menées dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", a-t-il ajouté à l'issue du Conseil des ministres.