Premier et dernier meeting pour le candidat Macron avant le premier tour de la présidentielle. Ce samedi 2 avril, à la Défense Arena de Nanterre, le président sortant a fait le "show" devant plusieurs milliers de personnes venues le soutenir.

Une fois au milieu de la salle, Emmanuel Macron déroule son programme et commence avec le pouvoir d'achat, une des priorités des électeurs. "Je ne me résoudrai jamais à ce que des Français qui travaillent voient tout leur salaire partir en plein d'essence, en factures, en loyer et renoncent à offrir un cadeau à leur enfant. C'est injuste", a-t-il déclaré. Plus tard, alors qu'il aborde le scandale des Ehpad, le candidat reprend un slogan du parti anticapitaliste : "Tous, nous avons été indignés par les révélations faites sur certains établissements. Cela ne doit plus exister, jamais. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits." Une phrase bien plus applaudie que la proposition de partir à la retraite à 65 ans.

Emmanuel Macron a défendu "la force tranquille de la fraternité", avant d'attaquer le candidat d'extrême-droite Éric Zemmour, sans jamais le citer. "Bon courage à ceux qui, face à la Russie, prônent le grand repli et bon courage à ceux qui, face au retour des empires et aux défis des temps, défendent le grand rabougrissement", a lancé le président-candidat au cours de son discours.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Dernier weekend avant le premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Fabien Roussel étaient en meeting respectivement à Nanterre et Villeurbanne. Le candidat d'extrême-droite Éric Zemmour était en déplacement dans le nord de Marseille où quelques tensions ont eu lieu alors que Yannick Jadot était à Compiègne.

Guerre en Ukraine - 37e jour de guerre en Ukraine et les forces russes se retirent dans certains territoires, notamment au nord. Les forces de Moscou se concentrent désormais sur l'est du pays. Toutefois, la ville de Marioupol est toujours dans une situation sanitaire critique avec au moins 5.000 habitants tués selon les autorités locales.

E. Coli - Le scandale sanitaire autour des pizzas Buitoni continue de prendre de l'ampleur. Depuis le 1er janvier, 75 enfants ont été contaminés par la bactérie E.coli, deux en sont décédés. Après enquête, les autorités sanitaires indiquent que ces contaminations sont probablement liées à la consommation de pizzas surgelées Buitoni alors que des salariés ont dénoncé les conditions de production.