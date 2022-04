Le coup de gueule du jour est signé Emmanuel Macron. En déplacement dans le cadre de sa campagne présidentielle, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots contre l'extrême droite alors qu'il était en Charente-Maritime pour parler écologie.

"Si l'extrême-droite, il y a cinq ans, avait gagné, vous n'auriez pas eu de vaccins, car on serait sorti de l'Europe et la France n'a pas produit de vaccins", a-t-il lancé à la presse. Et de poursuivre : "Si l'extrême-droite avait gagné, vous auriez peut-être eu de l'hydroxychloroquine, puisque c'étaient les convictions du moment". En effet, fin mars 2020, la présidente du Rassemblement national s'était montrée en faveur de l'autorisation de ce traitement, porté aux nues par le professeur Didier Raoult.

Toujours sur la crise sanitaire et la réponse vaccinale, le président et candidat à sa réélection continue d'attaquer le parti de Marine Le Pen à qui il reproche d'avoir trop souvent d'avis. "Vous auriez été vacciné en décembre et dé-vacciné en janvier (...), c'est ça la réalité", a-t-il asséné vendredi.

Emmanuel Macron tente quelques jours de lancer "re-diabolisation" du parti d'extrême droite. Et pour cause, bien qu'il soit en tête des intentions de vote et donné gagnant dans toutes les études d'opinion, il est en perte de vitesse ces derniers jours. Selon notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, il obtient 27% des intentions de vote au premier tour, soit un point de moins en une semaine.