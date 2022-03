Invité de la matinale de RTL ce mercredi 31 mars, Eric Zemmour a réaffirmé sa position hostile à l'accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine. "Je veux dire attention, nous sommes un peuple généreux, qui accueillait des réfugiés espagnols, asiatiques. Les Ukrainiens, ce sont nos frères européens et chrétiens. Mais je dis "prudence". On n'a pas attendu longtemps pour découvrir qu'il y avait un tiers de réfugiés africains et maghrébins parmi les réfugiés ukrainiens", a-t-il déploré.

Ce n'est pas la première fois que cet angle d'attaque est utilisé dans le camp du candidat de Reconquête ! pour critiquer l'afflux de personnes fuyant l'invasion russe en Ukraine. Au début du mois, le 10 mars, Marion Maréchal avait développé le même raisonnement sur CNews en citant un article du Figaro affirmant que dans le flux des personnes recensées en provenance d'Ukraine quasiment un réfugié sur trois n'est pas Ukrainien.

"Les dernières arrivées intègrent plus de 7,5 % d’Algériens, 3,5 % d’Ivoiriens, 3,5 % de Marocains, 2,5 % d’Indiens, 2,5 % de Kirghizes, 2 % de Congolais, 1,5 % de Camerounais, 1 % de Pakistanais, mais aussi des Nigériens, des Chinois, des Guinéens, des Angolais. Beaucoup de francophones parmi eux envisagent de rester en France, où ils ont des attaches", peut-on lire dans l'article, qui cite pour seule source "un haut fonctionnaire à Beauvau".

Moins de 5% de réfugiés non-européens, selon le ministère de l'Intérieur

Même son de cloche chez Nicolas Bay, vice-président de Reconquête !, qui déplorait également le 12 mars sur Franceinfo qu'il y avait "aujourd’hui un tiers des réfugiés qui passent par l’Ukraine qui viennent pas du tout d’Ukraine, mais qui viennent d’Afrique subsaharienne notamment et qui utilisent cette nouvelle voie migratoire pour venir en Europe".

Problème : cette situation ne correspond pas aux chiffres officiels communiqués par la France. Selon le décompte effectué par le ministère de l'Intérieur le 11 mars, 97,5% des 10.007 personnes en provenance d'Ukraine contrôlées en France par la police aux frontières depuis le 25 février étaient bien Ukrainiennes. Interrogé par RTL, le ministère évoque cette fois un taux de réfugiés non-européens inférieur à 5% à la date du 31 mars, alors que plus de 26.000 réfugiés en provenance d'Ukraine sont entrés sur le territoire, selon le décompte communiqué par le Premier ministre le 22 mars.