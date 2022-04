Scandale dans les Ehpad : quelles mesures annoncées par Orpea ?

Le patron du groupe Orpea, Philippe Charrier, a été entendu dans la matinée de ce mercredi 30 mars par le Sénat, dans le cadre d'une première audition depuis les conclusions de l'enquête demandée par le gouvernement. Le dirigeant a reconnu des dysfonctionnements et annonce une série de mesures.

Face aux sénateurs, Philippe Charrier a commencé par faire son mea culpa : "Je ne vous dirai pas que le groupe Orpea n'a rien à se reprocher. Les faits qui nous sont reprochés sont graves et j'ai conscience, par conséquent, de l'exigence de réponse et d'actions attendues de ma part". "Nous regrettons profondément ces dysfonctionnements et nous tenons à présenter nos sincères excuses aux résidents et à leurs familles", a-t-il ajouté.

Le PDG d'Orpea a donc présenté plusieurs initiatives avec notamment la mise en place d'une journée portes ouvertes au mois de mai dans tous les Ehpad du groupe, qui sera l'occasion pour les familles, les résidents et les soignants de lister tous les dysfonctionnements. À l'issue de cette journée, une synthèse sera transmise à la directrion qui s'engage, au mois de septembre, à mettre en place de nouvelles mesures.

Orpea va aussi donner beaucoup plus d'autonomie aux directeurs dont le manque de marche de manœuvre était dénoncé dans le rapport de l'IGAS. Des médiateurs familles vont être mis en place partout et un numéro vert sera lancé prochainement pour recueillir les plaintes des victimes, dans le but de restaurer la confiance.