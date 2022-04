Les infos de 18h - Présidentielle 2022 : 30 manifestations organisées pour dire "non à l'extrême droite" ce samedi

Les infos de 18h - Présidentielle 2022 : des manifestations pour dire "non à l'extrême droite"

Dans ce contexte d'entre-deux-tours, après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, une trentaine de manifestation ont eu lieu ce samedi 16 avril. Les participants, eux, sont venus dire leur inquiétude de voir Marine Le Pen accéder au palais de l'Élysée. Ce qui a d'ailleurs fait dire à la candidate RN que ces protestations étaient "antidémocrates".

Le rassemblement principal était prévu à Paris, entre Nation et République. Dans le cortège, encadré par les forces de l'ordre, fleurissaient les pancartes contre le Rassemblement national. Comme celle de Cécile, qui pointe vers le ciel. "Une affiche qui date de 2002", lors des manifestations massives contre la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. "Vingt ans après, rebelote...en pire", se désespère-t-elle au micro de RTL.

Si aujourd'hui elle ne s'oppose pas à Jean-Marie Le Pen, mais à sa fille, le mot d'ordre est toujours le même : dire non à l'extrême droite. Comme Cécile, beaucoup des manifestants présents dans le cortège sont des déçus du premier tour et des électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

À 18 ans, Audrey a voté pour la première fois le 10 avril dernier. Au micro de RTL, elle met en avant ses valeurs de gauche. "La solidarité, la fraternité et la liberté font quand même partie des premières valeurs de la France qui est censé être le pays des droits de l'Homme", s'insurge-t-elle. "Je ne veux pas que la première présidente que l'on connaisse soit une présidente fasciste", s'emporte la jeune femme. Dans les rangs du cortège, on trouve également des étudiants de la Sorbonne qui ont bloqué l'université quelques jours plus tôt. Ils sont nombreux à avoir prévu de voter Macron, le 24 avril, à contre-cœur.

Si, dans l'ensemble, la manifestation est restée calme, quelques tensions ont éclaté lors de l'arrivée des marcheurs sur la place de la République. Les échauffourées opposaient des anti-fascistes aux forces de l'ordre. Des grenades lacrymogènes ont été lancées par les policiers et gendarmes mobilisés.

