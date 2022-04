Le premier de tour de l'élection présidentielle a livré son verdict. Comme lors de l'élection présidentielle de 2017, le second tour verra s'affronter Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine Le Pen. Le candidat-président a obtenu, selon les estimations Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, 28,3% et Marine Le Pen, 24,9%.

Jean-Luc Mélenchon arrive à la troisième position, selon nos estimations, avec 20%. Le candidat La France insoumise est suivi par Eric Zemmour qui obtient 6,5%. Arrivent ensuite le candidat EELV Yannick Jadot et la candidate Les Républicains Valérie Pécresse. Ils ont tous les deux obtenu 5%.

Jean Lassalle obtient quant à lui 2,9%, le candidat communiste Fabien Roussel 2,5% et la candidate socialiste Anne Hidalgo 2%. Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan obtient, selon les premières estimations 1,6%. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ont obtenu 0,7 et 0,6%.