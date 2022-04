Emmanuel Macron s'inspire du projet de Jean-Luc Mélenchon. En meeting à Marseille, ce samedi 16 avril, le président-candidat a promis d'intégrer dans son prochain gouvernement "deux ministres" chargés de la Planification énergétique et écologique. Le Premier ministre sera pour agir, appuyé par deux ministres forts", a précisé Emmanuel Macron assurant "qu'il pourrait s'agir d'une femme ou d'un homme".



Dans le même temps, le candidat Macron a promis que, s'il est réélu, son Premier ministre serait "directement chargé de la planification écologique" afin d'aller "deux fois plus vite" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. "La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas", a-t-il lancé.

Cette annonce résonne particulièrement avec les mesures proposées par l'un de ses adversaires au premier tour, Jean-Luc Mélenchon. Celui qui défendait les couleurs de la France insoumise souhaitait mettre en place une "planification écologique". Un thème de campagne désormais repris par Emmanuel Macron, afin de séduire un électorat au centre des attentions pour ce second tour, le 24 avril.

Les objectifs affichés par le président-candidat sont ambitieux. "Le ministre de la Planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon", a-t-il poursuivi depuis la cité phocéenne. Ce dernier annonçant le déploiement de 50 parcs éoliens en mer.

Il a également confirmé la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. "Entre le charbon et le gaz d'un côté et le nucléaire de l'autre, je choisis le nucléaire".