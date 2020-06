publié le 24/06/2020 à 18:50

On a appris à connaître sa dégaine de druide provençal et ses envolées mégalos de diva de la médecine. Didier Raoult est à la Une ce mercredi 24 juin car, à son tour, il est auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la crise du coronavirus. Au cœur du débat ? La chloroquine, un médicament controversé, en tout cas dans le traitement de la Covid-19, mais aussi les tests de dépistage massifs pratiqués à l'IHU de Marseille.

Didier Raoult a commencé à parler aux alentours de 17h. Et quand Didier Raoult parle, les députés se taisent. Une audition aux airs de cours magistral entre affirmations scientifiques et anecdotes personnelles. Le professeur Raoult raconte sa vie, étale sa science et ponctue la plupart de ses longues explications par : "J'espère que c'est bien clair."

Didier Raoult a distribué les bons et les mauvais points au gouvernement. "Je pense que le ministre (de la Santé) a été mal entouré à ce stade-là, parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique. Il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire 'ça c'est raisonnable et ça, ça ne l'est pas', de manière à ce qu'on ne se retrouve pas au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne n'ait vraiment lu les papiers."

Raoult étrille les auteurs de l'étude "The Lancet"

L'infectiologue a raconté généreusement ses confidences à Emmanuel Macron : "J'ai été le premier à lui dire qu'il fallait faire des tests PCR." Avant d'étriller ses confrères chercheurs, notamment les auteurs de l'étude The Lancet, censée discréditer la chloroquine.



"On savait que ces gens étaient des menteurs. C'est transparent, pour quelqu'un de mon niveau, que ce n'est pas vrai", a déclaré le professeur Raoult, plus que jamais fervent défenseur de cette chloroquine. Alors que les hôpitaux n'ont plus le droit de l'administrer, lui continue de la prescrire.

