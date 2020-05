Didier Raoult émet des doutes sur le réchauffement climatique

publié le 27/05/2020 à 12:24

Didier Raoult, infectiologue et directeur général de l'IHU de Marseille multiplie les déclarations clivantes. Sur sa chaîne YouTube, lundi 25 mai, il a ainsi affirmé que l'étude publiée dans The Lancet questionnant l'efficacité de la chloroquine, qu'il défend depuis le début de l'épidémie de coronavirus, était "foireuse".

Dans une interview accordée à l'Express, Didier Raoult a abordé un autre sujet : le réchauffement climatique. "Moi, je regarde les photos satellite, et je ne vois pas de modifications majeures sur la surface de la glace depuis trente ans ! Ça a un peu bougé à un moment et, maintenant, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, l'apocalypse qu'on nous prédisait, je n'y crois pas", a-t-il affirmé.

"Vous pouvez m'accuser de climatoscepticisme comme de tous les scepticismes, et je suis d'accord. Car, sinon, je cesse d'être un scientifique et je deviens un prêtre", a déclaré le professeur controversé. Selon lui, le réchauffement climatique est devenu "une religion aux enjeux financiers énormes".

Didier Raoult nuance cependant ses propos en affirmant être "d'accord" pour dire qu'il faut "faire attention". "On ne sait pas si les choses sont irréversibles, on ne connaît pas la causalité, même si, sans doute, nous sommes entrés dans l'anthropocène : c'est-à-dire l'ère où l'homme change le monde dans lequel il vit, et qu'il faut faire attention", dit-il.