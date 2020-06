Coronavirus : signalé à la justice, Didier Raoult se défend

publié le 03/06/2020 à 21:50

Didier Raoult se défend alors que nos confrères du Canard Enchainé révélait mardi 2 juin qu’un signalement avait été adressé à la justice. En effet, un collègue accuse le virologue de ne pas avoir respecté le consentement libre et éclairé de tous les patients malades du coronavirus et traités à l’hydroxycholoroquine.

Des accusations que Didier Raoult balaie ce mercredi au nom de l’urgence. "On verra bien. Il faut laisser faire le temps de la justice. Après la vraie question est de savoir si les malades servent à faire de la recherche ou s'il faut les soigner. Et j’ai dit qu’il fallait les soigner, que ce n’était plus le temps de la recherche," confie le virologue.

Didier Raoult affirme que les malades du coronavirus savaient qu’ils prenaient de l’hydroxychloroquine. "Moi j’essaie de faire des choses qui soient selon ma conscience. Donc, du moment que je suis en accord avec ma conscience, je m’en fiche", rétorque le virologue.

L’OMS a par ailleurs ce mercredi 3 juin annoncé la reprise des essais clinique avec ce médicament.