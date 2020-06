Didier Raoult est "une star mondiale", dit un journaliste ayant collaboré avec lui

publié le 24/06/2020 à 14:00

Didier Raoult sera auditionné ce mercredi 24 juin à 17 heures par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le coronavirus. Hervé Vaudoit, journaliste, auteur de L'IHU Méditerranée Infection – Le défi de la recherche et de la médecine intégrées a collaboré avec l’infectiologue marseillais pour écrire cet ouvrage il y a trois ans.

Le scientifique sera notamment interrogé sur son traitement à l’hydroxychloroquine qui divise la communauté scientifique. Sa personnalité ne fait pas non plus l'unanimité. Pour Hervé Vaudoit, il est fidèle à lui-même. 'Je ne l’ai pas vu évoluer dans sa façon d’être. Beaucoup de gens ont découvert ce personnage très connu de ses pairs, des infectiologues", estime le journaliste. Il rappelle que Didier Raoult est, "dans ce domaine-là, une star mondiale".

Hervé Vaudoit reconnaît qu"'il n'est pas très diplomate". "Il a toujours eu une façon de s’exprimer assez cash. Il dit les choses telles qu'il les pense, telles qu'il les sent, que ça ait un impact positif ou négatif sur les gens qui reçoivent ça", confie celui qui a travaillé avec lui pour l'écriture de son livre. Pour le journaliste, "ça déplaît beaucoup à un certain nombre de gens".

C'est en matière d'infectiologie, un des chercheurs dans le monde qui est le plus cité Hervé Vaudoit, journaliste, auteur de "L'IHU Méditerranée Infection - Le défi de la recherche et de la médecine intégrées" sur RTL.





Ce mercredi 24 juin, dans une interview pour Le Parisien, après Mbappé, il se compare à Mozart. "Là je pense qu’il y a quand même un peu de provocation, même si sur le fond, il a raison car c'est en matière d'infectiologie et de virologie un des chercheurs dans le monde qui est le plus souvent cité", estime Hervé Vaudoit. "On peut pas nier qu’il a un réel talent exceptionnel", ajoute-t-il.

Didier Raoult semble parfois ne pas supporter la critique. "Ce n'est pas tant qu’il n'accepte pas la critique. Il se range volontiers aux démonstrations et aux preuves qu'on lui oppose", estime le journaliste. Hervé Vaudoit pense qu'en réalité "aucune des études publiées ne sont très robustes au sens où l'entend la science". "On ne peut pas nier sa compétence en matière infectiologique, de virologie et d'épidémie", martèle le journaliste.

Concernant la "Raoult mania", avec des t-shirts, bougies, voire des tatouages à son effigie, Hervé Vaudoit assure qu'il "suscite des réactions parfois très hostiles et les Marseillais ont tendance à se regrouper, à faire corps, comme si on les attaquait sur leur qualité même de Marseillais".