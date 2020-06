Coronavirus : "The Lancet" se discrédite sur l'hydroxychloroquine

publié le 05/06/2020 à 16:41

La prestigieuse revue The Lancet s'est discréditée sur la chloroquine. Le Professeur Raoult avait qualifié l'étude de "foireuse". Trois de ses quatre auteurs se sont rétractés ce jeudi 4 juin.

Tous travaillaient pour "Surgisphère", une start-up américaine qui se dit à la pointe de la recherche et spécialisée dans l'analyse de données de santé. En plus de son créateur Sapan Desai, et d'un chirurgien vasculaire, elle n'emploie qu'une demie douzaine de personnes dont un auteur de science-fiction, présenté comme rédacteur scientifique et une hôtesse top-model, directrice marketing.

Curieusement, le compte Twitter de l'entreprise ne fait état que de 500 abonnés et surtout on y trouve aucune publication entre octobre 2017 et mars de cette année. Ainsi, le mystère demeure pour la base de données utilisée pour l'étude sur la chloroquine. On en vient même à douter de son existence. D'autant plus que Sapan Desai refuse de livrer le nom des hôpitaux partenaires.

Le mystère s'épaissit quand on sait qu'aucun des plus grands établissements dans le monde n'a connaissance de "Surgisphère". Étonnant qu'une publication comme The Lancet ait pu se faire avoir, mais elle n'est pas la seule, le New England Journal of Medecine a lui aussi mis en doute une étude de "Surgisphère" qu'il a lui aussi publiée.