La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher est sommée de s'expliquer après les révélations du site d'investigation Disclose, mardi 8 novembre. Les enfants de la ministre ont des parts dans une société créée par son père, ancien dirigeant d'une société pétrolière étrangère. Un patrimoine dont les fonds seraient liés, à des paradis fiscaux : Guernesey et Delaware notamment.

Ces révélations posent la question du conflit d'intérêt et de la transparence puisque ces parts n'ont jamais été mentionnées par la ministre. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a ouvert une enquête. À l'Assemblée Nationale, Agnès Pannier-Runacher s'est défendue de tout manquement. Ciblée par la gauche, la ministre a déclaré que tout était légal et que son père avait effectivement travaillé pour le pétrolier Perenco. "Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Vous comprendrez bien que mon devoir est de les protéger", a-t-elle assuré.

Pour Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Agnès Pannier-Runacher aurait sciemment omis cette information lors de ses déclarations d'intérêt de patrimoine. Elle a demandé à la Première ministre si elle lui renouvelait sa confiance.

"Nous ne sommes pas dans un tribunal", a répondu Elisabeth Borne, qui a rappelé qu'elle comptait sur les écologistes pour le projet de loi sur les énergies renouvelables. "C'est ce qui intéresse les Français", a-t-elle soutenu. Le gouvernement est-il serein ? Agnès Pannier-Runacher a annulé une interview sur RTL ce mardi 8 novembre.

À écouter également dans ce journal

Cardinal Ricard - Mardi 8 novembre, une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" a été ouverte par le parquet de Marseille. La veille, le cardinal avait avoué une conduite répréhensible avec une jeune fille lorsqu'il était curé.

Grève à la RATP - La moitié des lignes de métros seront fermées, jeudi 10 novembre. Les autres ne fonctionneront qu'aux heures de pointe, en raison d'une grève pour une hausse de salaire et une amélioration des conditions de travail.

Midterms - Aux États-Unis, les élections pour renouveler une partie du Congrès ont débuté, mardi 8 novembre. Les premiers résultats seront connus durant la nuit prochaine.

