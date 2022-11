INFO RTL - Grève à la RATP : la moitié des lignes de métro fermées ce jeudi

Jeudi 10 novembre, la RATP s'attend à une journée noire, avec un appel à la grève relayé par tous les syndicats qui ont fixé un objectif clair : "zéro métro, zéro RER". Dans les faits, le trafic sera très fortement perturbé et la moitié des lignes de métro seront fermées.

Le trafic sera ainsi interrompu sur les lignes de métro 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Certaines lignes et stations seront partiellement ouvertes uniquement aux heures de pointe (entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30) : il s'agit de la 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13.

Concernant le RER A, un train sur trois circulera en moyenne, et un sur deux aux heures de pointe. Il en sera de même aux heures de grande fréquentation pour le RER B.

Le trafic de bus sera également perturbé jeudi : 2 bus sur 3 circuleront sur l'ensemble du réseau. Concernant les tramways, le trafic sera quasiment normal.

