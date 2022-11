La ministre de la Transition énergétique dans la tourmente ? Selon une enquête du média Disclose, publiée mardi 8 novembre, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher sont associés d'une société française montée par son père, un ex-dirigeant de la société pétrolière Perenco, basée sur des fonds domiciliés en partie dans des paradis fiscaux. Celle-ci n'est pas mentionnée sur la déclaration d'intérêts de la ministre.

Interrogée par le média d'investigation, Agnès Pannier-Runacher renvoie vers son père concernant l'origine des fonds. Elle indique ignorer la stratégie d'investissement et souligne qu'elle n'a "pas à déclarer cette structure", puisque la loi n'oblige pas à déclarer les intérêts de ses enfants.

Le père de la ministre, Jean-Michel Runacher, a créé en France cette société civile, nommée Arjunem, en 2016 dans le cadre d'une transmission de patrimoine, y apportant pour environ 1,2 million d'euros de parts, selon l'enquête de Disclose. Quatre de ses petits-enfants en sont les associés, dont les enfants d'Agnès Pannier-Runacher qui étaient alors mineurs, et pour lesquels la ministre a signé en tant que représente légale.

Elle a expliqué dans une réponse détaillée qu'ils étaient nus-propriétaires et ne touchaient donc aujourd'hui aucun dividende, Jean-Michel Runacher restant l'usufruitier, et qu'Arjunem était bien "soumise à la fiscalité française".

"Je n'avais pas à déclarer cette structure"

Selon Disclose, ce patrimoine provient de fonds spéculatifs, installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lesquels Perenco détenait aussi des investissements. Les produits financiers, eux, sont déposés dans une banque au Luxembourg, a confirmé Agnès Pannier-Runacher.

De la société Arjunem, la ministre ne fait pas état dans ses déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La loi l'oblige à déclarer ses participations directes et celles de son conjoint, mais pas celles de ses enfants. "Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour", a répondu Agnès Pannier-Runacher à Disclose. "Le guide de la HATVP ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que je n'avais pas à déclarer cette structure", a-t-elle indiqué à l'AFP.

Sur l'origine des fonds, Jean-Michel Runacher "a apporté des parts de fonds qui n'ont aucun lien avec Perenco. Il s'agit de placements acquis par le passé dans le cadre de ses placements personnels", a-t-elle expliqué, renvoyant à son père "pour plus de détails".

"Quelle que soit la forme juridique de ces fonds, le porteur des parts paye la fiscalité de son pays de résidence", a également dit à l'AFP la ministre, qui ne voit pas non plus de conflit d'intérêts entre ses fonctions ministérielles et les activités de son père, ancien dirigeant de Perenco. "Je n'ai pas eu à traiter de dossiers en lien avec Perenco", qui "exerce l'essentiel de ses activités hors de France," assure-t-elle.

