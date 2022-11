Énergie : le Sénat adopte un projet de loi qui encourage les énergies renouvelables

Le Sénat a fait un pas de plus vers les énergies renouvelables. Dans la nuit de vendredi à samedi, les sénateurs ont adopté, en première lecture, un projet de loi porté par ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Ce texte sera désormais discuté à l’Assemblée nationale à partir du 5 décembre prochain. Le vote sur ce projet de loi, largement enrichi par les sénateurs, a été acquis par 320 voix "pour" et 5 "contre".

Alors que le pays connaît une importante crise énergétique, ce texte a pour but de faire rattraper à la France son grand retard sur les énergies renouvelables. Plusieurs volets distincts étaient présents dans ce projet de loi et notamment l’allègement des procédures administratives pour réduire le temps de déploiement des projets, l’accélération du développement de l'énergie solaire et de l'éolien en mer ainsi que l’amélioration de l'acceptabilité locale des projets.

"Nous n'avons pas le luxe d'attendre pour sortir des énergies fossiles. Les Français nous regardent", a souligné la ministre de la Transition énergétique au Sénat. L'objectif fixé par Emmanuel Macron pour 2050 est de multiplier par dix la capacité de production d'énergie solaire pour dépasser les 100 GW et de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW.

