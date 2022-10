INVITÉE RTL - Pas de décorations de Noël dans les villes ? "La sobriété, ce n'est pas s'arrêter de vivre", selon Pannier-Runacher

À l'heure où le gouvernement dévoile son plan de sobriété énergétique, les municipalités cherchent à réduire leurs coups pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, mais aussi dans le but d'agir contre le réchauffement climatique.

Doivent-elles tirer un trait sur les décorations pour les fêtes de fin d'année ? Invitée de RTL ce jeudi 6 octobre, Agnès Pannier-Runacher a estimé qu'en arriver là n'était pas nécessaire. "La sobriété, ce n'est pas s'arrêter de vivre. C'est à chaque collectivité locale de définir sa politique. Beaucoup ont décidé de les installer plus tard" et d'attendre le mois de décembre pour illuminer la ville, a indiqué la ministre de la Transition énergétique.

Face aux moqueries déclenchées les déclarations de Bruno Le Maire sur le col roulé, Agnès Pannier-Runacher a insisté sur le fait que "le plan sobriété est quelque chose de très sérieux". "Chacun s'habillera comme il le faudra (...) Le plan sobriété, ce n'est pas gadget", a-t-elle indiqué en appelant à la "mobilisation générale" des entreprises et des collectivités.

