Personne dans l'opposition n'a voulu faire le moindre cadeau à Emmanuel Macron, donc pas de prise de guerre, ni de transfuge, rien qui ne puisse envoyer une image d'ouverture, et rien qui ne puisse aider le président à faire passer ses lois à l'Assemblée au regard de la composition du gouvernement. Élisabeth Borne a travaillé à cette ouverture du gouvernement, mais c'était mission impossible.

Le chef de l'État fait donc au mieux avec ce qu'il a sous la main. Il va s'appuyer sur ses poids lourds et ses bons élèves. Beaucoup de députés grattent un portefeuille ministériel, avec notamment des experts dans leur domaine sur la santé, le numérique, ou encore l'industrie. L'espoir est que le savoir-faire de ces experts soit reconnu et permette à Emmanuel Macron et Élisabeth Borne de gouverner tant bien que mal.



Par ailleurs, même si la parité est respectée dans le gouvernement, 5 femmes sur 16 ont des ministères de plein exercice, les hommes gardent les ministères régaliens et les postes clés du gouvernement. De même pour les ministres délégués, 6 sur 15 sont des femmes. Néanmoins, du côté des secrétariats d'État, des postes avec moins de moyens et moins de responsabilité, 9 sur 10 sont des femmes.

À écouter également dans ce journal

Hôpital - François Braun, nouvel entrant au gouvernement, a été chargé d'une mission pour les hôpitaux alors qu'il avait remis son rapport en fin de semaine dernière, avec 41 mesures à court terme pour permettre de passer l'été.

Attaque à Copenhague - L'enquête se concentre sur le profil du jeune Danois de 22 ans, connu pour des antécédents psychiatriques, qui a fait 3 morts et 30 blessés

Pouvoir d'achat - Bruno Le Maire a évoqué une aide élargie pour le carburant, qui ne serait plus réservée aux gros rouleurs, mais à tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, et ce, sous condition de revenus.

