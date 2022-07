Assemblée nationale : pourquoi la formation des nouveaux députés aux enjeux climatiques est essentielle

Depuis le 19 juin, les Français connaissent les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Il y a une dizaine de jours, un certain nombre de scientifiques, dont plusieurs membres du Haut Conseil pour le climat, se sont postés devant l'entrée de l'Assemblée nationale pour proposer aux nouveaux députés une formation.

Alors, c'est une courte formation de 20 minutes qui peut s'apparenter plutôt à une sensibilisation sur le sujet climatique. Au deuxième jour de la formation, les gens qui sont venus les voir étaient quasi exclusivement des députés de la Nupes ou de Renaissance. Les députés LR et les députés Rassemblement national ne sont pas venus les voir. Une situation qui rappelle celle aux États-Unis. Là-bas, à partir du moment où un bord politique s'intéresse à un sujet qui repose sur des faits, l'autre bord va avoir tendance à nier les faits au motif que ça vient de leurs adversaires politiques.

Il faut que les parlementaires profitent de l'été pour vraiment creuser cette affaire-là pour parler de faits et non d'opinions. Les parlementaires doivent à leurs électeurs de bien comprendre de quoi on parle. Globalement, la politique reste quand même un monde très très loin de ce qu'il devrait savoir pour commander le pays. Les politiques n'ont pas conscience des enjeux sur les sujets climatiques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info