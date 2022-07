Remaniement : découvrez le nouveau gouvernement

La Première ministre, Elisabeth Borne, a présenté son nouveau gouvernement ce lundi 4 juillet, après plusieurs jours d'échanges avec Emmanuel Macron. Certains ministres font leur retour, comme Marlène Schiappa, et d'autres sont remerciés, à l'instar de Damien Abad.



Les ministres :

- Olivia Grégoire est nommée ministre de PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

- Jean-Christophe Combe replace Damien Abad aux Solidarités.

- Jean-François Carenco est nommé ministre des Outre-mers.

- François Braun est nommé ministre de la Santé et de la Prévention.

- Christophe Béchu est nommé ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

- Bruno Le Maire est maintenu ministre de l'Économie.

- Éric Dupond-Moretti est reconduit au ministère de la Justice.

- Gérald Darmanin est maintenu ministre de l'Intérieur.

- Catherine Colona est reconduite au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

- Sébastien Lecornu est maintenu ministre des Armées.

- Olivier Dussopt est reconduit au ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.

- Pap Ndiaye reste ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

- Sylvie Retailleau est maintenue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

- Marc Fesneau est reconduit au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

- Agnès Pannier-Runacher reste ministre de la Transition énergétique.

- Rima Abdul-Malak est maintenue ministre de la Culture.

- Stanislas Guerini est reconduit au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

- Amélie Oudéa-Castéra reste ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les ministres délégués

- Olivier Véran est nommé porte-parole du gouvernement.

- Franck Riester devient chargé des Relations avec le Parlement.

- Isabelle Rome reste chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

- Laurence Boone est nommée secrétaire d'État chargée de l'Europe.

- Marlène Schiappa est nommée secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.

- Gabriel Attal reste chargé des Comptes publics.

- Roland Lescure est nommé chargé de l’Industrie.

- Jean-Noël Barrot est nommé chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

- Caroline Cayeux est nommée chargée des Collectivités territoriales.

- Jean-François Carenco est nommé chargé des Outre-mer.

- Olivier Becht est nommé chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger.

