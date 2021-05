publié le 12/05/2021 à 13:27

Dix jours maintenant qu'on s'y perd sur ce pataquès en PACA. Y aura-t-il une alliance entre Renaud Muselier des Républicains et les Marcheurs pour les élections régionales du mois de juin ? C'était oui, puis non, et finalement le président sortant de la région PACA vient de déposer une liste sur laquelle figurent des membres de la majorité.

Des élus de la République en Marche, du Modem et d'Agir. La majorité au sens large. Mais sur cette liste il n'y aura ni ministre, ni parlementaire. Ce qui permet à Renaud Muselier de prétendre qu'il n'y a pas d'accord d'appareils mais seulement une entente à l'échelle locale avec certains candidats.

La question que tout le monde se pose, c'est justement ce que va faire le parti macroniste. Le parti va-t-il déposer sa propre liste concurrente ou décider d'écarter la secrétaire d'État Sophie Cluzel qui devait être tête de liste ? Un cadre de la République en Marche nous confirmait mardi soir que "la liste est prête si besoin". Ce matin, ces mêmes dirigeants sont beaucoup plus prudents : "Soyons encore patients", nous indique un élu.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Les recherches ont repris dans les Cévennes pour retrouver l'homme de 29 ans qui a tué son patron et un collègue dans une scierie, autour du village des Plantiers, mardi 11 mai. Plusieurs centaines de gendarmes et huit hélicoptères sont mobilisés.

Déconfinement - Un concert-test avec Indochine va avoir lieu le 29 mai à l'AccorHotels Arena, à Paris. 5.000 personnes vont assister au concert, debout dans la fosse de Bercy, testées et masquées. À la suite de l'expérimentation, une enquête épidémiologique aura lieu pour évaluer la sécurité du dispositif.

Justice - L'enquête se poursuit après le meurtre de Chahinez Boutaa, 31 ans, à Mérignac par son ex-conjoint violent et récidiviste. La mission d'inspection pointe une série de "défaillances" dans le suivi du meurtrier.