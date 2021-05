Cévennes : un homme en fuite après avoir tué par balle deux collègues

et AFP

publié le 11/05/2021 à 11:11

Les autorités recherchent activement un homme ayant tué par balles deux collègues dans une scierie des Cévennes, ce mardi 11 mai dans la matinée, a indiqué le procureur. Le drame s'est produit aux Plantiers, petite commune du Gard, à l'ouest d'Alès. Selon nos confrères du Midi Libre, les victimes seraient le patron de la scierie ainsi qu'un employé.

Un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec plus de 200 hommes et un hélicoptère. Le GIGN est attendu sur place. Les habitants sont confinés et les accès au village de 250 habitants sont pour le moment coupés.

